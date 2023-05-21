Бывший руководитель «Альпин» задействован в возрождении кубка мира по гонкам

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Марцин Будковски принимает непосредственное участие в организации кубка мира по гонкам среди национальных команд A1GP, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Будковски возглавляет проект серии A1GP, который финансирует бизнесмен сэр Кит Миллс.
Напомним, ранее стало известно о планах A1GP возродить кубок мира по гонкам на болидах среди национальных команд. Первый сезон возрождённой серии должен пройти в 2024 году с участием США, Канады, Италии, Саудовской Аравии и других. Предполагается, что каждая команда будет состоять из двух гонщиков – опытного и молодого.
Подобные соревнования уже проводились в 2005–2009 годах, но были закрыты из-за проблем с финансированием.
Напомним, Марцин Будковски покинул пост руководителя «Альпин» в январе 2022 года. Его место занял Отмар Зафнауэр.
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