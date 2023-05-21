Берни Экклстоун поднялся в рейтинге богатейших людей Великобритании
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Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поднялся на 73-е место в списке богатейших людей Великобритании, сообщает The Sunday Times.
Состояние 92-летнего британца оценивается в £ 2,498 млрд. Он поднялся на одно место в рейтинге относительно прошлого года.
Экклстоун начал путь в автоспорте, став агентом британского гонщика Стюарта Льюис-Эванса и австрийца Йохена Риндта в 1950-х. После трагической смерти Льюис-Эванса он временно ушёл из гонок, так как был шокирован произошедшим.
После этого британский бизнесмен возглавил Ассоциацию конструкторов Формулы-1 (ФОКА) и руководство Формулы-1 (ФОМ), получая, таким образом, 50% всех доходов серии. Экклстоун руководил Формулой-1 в течение 40 лет – с 1977 по 2017 год.
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