Берни Экклстоун поднялся в рейтинге богатейших людей Великобритании

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поднялся на 73-е место в списке богатейших людей Великобритании, сообщает The Sunday Times.

Состояние 92-летнего британца оценивается в £ 2,498 млрд. Он поднялся на одно место в рейтинге относительно прошлого года.

Экклстоун начал путь в автоспорте, став агентом британского гонщика Стюарта Льюис-Эванса и австрийца Йохена Риндта в 1950-х. После трагической смерти Льюис-Эванса он временно ушёл из гонок, так как был шокирован произошедшим.

После этого британский бизнесмен возглавил Ассоциацию конструкторов Формулы-1 (ФОКА) и руководство Формулы-1 (ФОМ), получая, таким образом, 50% всех доходов серии. Экклстоун руководил Формулой-1 в течение 40 лет – с 1977 по 2017 год.