Деймон Хилл: Марко — очень строгий учитель

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался на тему перестановок в «Ред Булл» и «Альфа Таури», связанных с возможным уходом из Формулы-1 нидерландца Ника де Вриса.

«Марко – очень строгий учитель, не так ли? Он суровый специалист – и всегда им был.

Ферстаппен смог заслужить его доверие, прошёл все испытания, которые ему приготовил Марко, – и теперь он приносит команде успех. Безусловно, это служит аргументом для того, чтобы сказать: «Окей, сильные выживут, со слабыми придётся попрощаться».

Говоря о текущих перестановках в «Ред Булл» (имеется в виду критика де Вриса со стороны Марко. – Прим. «Чемпионата»), можно сказать, что это типичная рутина для команды. Они дают гонщику проехать полсезона, и если он не смог себя зарекомендовать, то они говорят: «Окей, ты выбыл, кто-то другой вместо тебя», – приводит слова Хилла портал RacingNews365.