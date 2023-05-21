Чемпион WRC Рованперя выиграл этап японской Формулы-Дрифт

Финский гонщик, действующий чемпион мира по ралли WRC Калле Рованперя, представляющий «Тойоту», принял участие в японской серии Формула-Дрифт на трассе «Эбису».

Рованперя выступал на машине Toyota GR Corolla и стал победителем этапа.

Фото: Социальные сети Калле Рованпери

В текущем сезоне WRC Рованперя располагается на первом месте в общем зачёте пилотов с 93 очками в активе. Он опережает ближайшего преследователя в лице эстонца Отта Тянака на 16 баллов. Замыкает тройку французский гонщик Себастьен Ожье, в активе которого 69 очков.

Последний этап WRC проходил в Португалии в прошлые выходные. Рованперя одержал победу, опередив Дани Сордо на 47 секунд. Следующий этап ралли пройдёт в Сардинии (Италия) с 1 по 4 июня.