Видео: женщина попала под мотоцикл на соревнованиях по мотокроссу в Краснодарском крае

Зрительница соревнований по мотокроссу, проходящих в Крымске, выбежала на трассу и попала под колёса мотоцикла.
Соревнования по мотокроссу в рамках чемпионата ЮФО в Краснодарском крае проходили в субботу, 20 мая. По словам очевидцев, женщина решила перебежать трассу, чтобы попасть к своей дочери, которая стояла на другой стороне. В этот момент на треке появился мотоциклист и наехал на женщину. Соревнования были досрочно завершены.
«В результате пострадала и она, и проезжающий мимо мотоциклист. Женщина получила перелом ноги. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Зачем нужно было выбегать на трассу, она так и не смогла объяснить», – приводит слова главы администрации Крымского района Сергея Леся «Комсомольская правда».
По информации Baza, 19-летний мотогонщик получил травму носа и был отправлен в больницу.
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