Деймон Хилл заявил о чрезмерном контроле над гонщиками Формулы-1

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о контроле за гонщиками Формулы-1 со стороны СМИ и социальных сетей.
«Контроль за пилотами Формулы-1 сейчас очень интенсивный. Возможно, он больше, чем когда-либо в истории.
Раньше, когда гонщики, условно, «Минарди», приезжали на финиш, люди просто говорили: «О, так, где они финишировали? Хм, их обычное место, нам всё равно».
Сейчас же ведётся интенсивное наблюдение за пилотами – все следят за ними в социальных сетях, на «Нетфликсе» и Sky. Мы знаем о карьере каждого гонщика буквально каждую деталь. Как мне кажется, с точки зрения пилотов это очень сложно воспринимать.
Как только происходит что-то необычное, все начинают об этом говорить, и в твоей голове происходят странные вещи, которых раньше не было. Потому что современная Формула-1 – это совершенно новый мир, ты постоянно находишься в центре внимания – в красной точке для СМИ», – приводит слова Хилла портал RacingNews365.
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