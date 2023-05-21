Статистика: Алонсо набрал больше очков после пяти этапов, чем когда-либо с 2010 года
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Двукратный чемпион мира Формулы-1, гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в текущем сезоне набрал рекордное для себя количество очков после пяти этапов начиная с 2010 года.
В этом сезоне Алонсо уже набрал 75 очков, его лучший результат с 2010 года до этого – 72 балла в сезоне-2013. Напомним, за пять этапов текущего сезона Алонсо успел заработать четыре подиума.
Показатели Алонсо после пяти этапов с 2010 года:
2010 («Феррари») – 67 очков
2011 («Феррари») – 51 очко
2012 («Феррари») – 61 очко
2013 («Феррари») – 72 очка
2014 («Феррари») – 49 очков
2015 («Макларен») – 0 очков
2016 («Макларен») – 8 очков
2017 («Макларен») – 0 очков
2021 («Альпин») – 5 очков
2022 («Альпин») – 2 очка
2023 («Астон Мартин») – 75 очков
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