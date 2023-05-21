Статистика: Алонсо набрал больше очков после пяти этапов, чем когда-либо с 2010 года

Двукратный чемпион мира Формулы-1, гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в текущем сезоне набрал рекордное для себя количество очков после пяти этапов начиная с 2010 года.

В этом сезоне Алонсо уже набрал 75 очков, его лучший результат с 2010 года до этого – 72 балла в сезоне-2013. Напомним, за пять этапов текущего сезона Алонсо успел заработать четыре подиума.

Показатели Алонсо после пяти этапов с 2010 года:

2010 («Феррари») – 67 очков

2011 («Феррари») – 51 очко

2012 («Феррари») – 61 очко

2013 («Феррари») – 72 очка

2014 («Феррари») – 49 очков

2015 («Макларен») – 0 очков

2016 («Макларен») – 8 очков

2017 («Макларен») – 0 очков

2021 («Альпин») – 5 очков

2022 («Альпин») – 2 очка

2023 («Астон Мартин») – 75 очков