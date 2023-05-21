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Марио Андретти объяснил, почему ему не нравятся спринтерские гонки, поддержав Ферстаппена

Марио Андретти объяснил, почему ему не нравятся спринтерские гонки, поддержав Ферстаппена
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался на тему формата спринтерских гонок, поддержав мнение нидерландца Макса Ферстаппена.

«Думаю, Ферстаппен имеет полное право выражать своё мнение. Касаемо спринтерских гонок, мне кажется, что кому-то они нравятся, кому-то – нет. Если бы я сейчас был гонщиком, я бы оставил прежний формат квалификации – он фантастический. Я за него на 300%. Не думаю, что стоит его убирать или видоизменять.

Старт – одна из самых стрессовых вещей в Формуле-1. Не уверен, что проводить ещё один старт в субботу – хорошая идея. К тому же спринт – это большой риск для многих команд с точки зрения оборудования, выносливости болидов.

Судя по всему, они пытаются что-то улучшить в плане квалификации, но я всегда ставлю себя на место гонщиков. Макс просто хочет выразить своё мнение, нет того, в чём он неправ», – приводит слова Андретти PlanetF1.

Напомним, ранее Ферстаппен раскритиковал формат спринтерских гонок, назвав их «ненужным шоу» и призвав «отменить это всё».

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