Пьеро Феррари: Леклер не уступает Ферстаппену в скорости

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1, высказался о пилоте итальянского коллектива Шарле Леклере.

«Шарль невероятно быстр. Он выступал в Формуле-1 уже тогда, когда у него не было водительских прав. Его ошибки и инциденты произошли уже после побед. Он молод, но уже имеет большой опыт. Шарль отличный гонщик и сейчас находится на пике своей карьеры.

Леклер не уступает Ферстаппену в скорости, однако у него меньше опыта, если говорить о числе проведённых Гран-при. Шарль ещё будет прогрессировать», – приводит слова Феррари издание Mirror.

Первых пяти этапов сезона Леклер занимает седьмое место с 34 очками. Лидером зачёта пилота является двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».