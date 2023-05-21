Пьеро Феррари: Леклер не уступает Ферстаппену в скорости
Поделиться
Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1, высказался о пилоте итальянского коллектива Шарле Леклере.
«Шарль невероятно быстр. Он выступал в Формуле-1 уже тогда, когда у него не было водительских прав. Его ошибки и инциденты произошли уже после побед. Он молод, но уже имеет большой опыт. Шарль отличный гонщик и сейчас находится на пике своей карьеры.
Леклер не уступает Ферстаппену в скорости, однако у него меньше опыта, если говорить о числе проведённых Гран-при. Шарль ещё будет прогрессировать», – приводит слова Феррари издание Mirror.
Первых пяти этапов сезона Леклер занимает седьмое место с 34 очками. Лидером зачёта пилота является двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Комментарии
- 21 мая 2023
-
18:55
-
17:45
-
17:29
-
16:54
-
16:25
-
16:05
-
15:44
-
15:23
-
14:57
-
14:33
-
14:30
-
14:03
-
13:40
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:56
-
11:29
-
11:01
-
00:14
- 20 мая 2023
-
23:01
-
21:55
-
21:28
-
20:41
-
19:39
-
18:47
-
17:55
-
16:27
-
15:18
-
14:50
-
13:35
-
12:31
-
11:49
-
10:54
-
09:50
Партнерский контент