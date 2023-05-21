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В «Ред Булл» выступили против сокращения зон DRS

В «Ред Булл» выступили против сокращения зон DRS
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о сокращении зон для использования системы снижения лобового сопротивления (DRS) в нынешнем сезоне.

Напомним, на Гран-при Азербайджана зону DRS сократили на 100 метров, что привело к значительному снижению борьбы в первом повороте. На этапе в Майами две зоны DRS также сокращены.

«Нужно на мгновение забыть о доминировании… Взгляните на общую ситуацию: легко ли, на самом деле, обгонять? Как много обгонов мы увидели в последних гонках? Как мне, DRS отрегулирована прямо сейчас. Обгонять не так уж и просто, однако и у пилотов есть коридор для этого», – приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее издание Formu1a.uno сообщило, что «Астон Мартин» достиг уровня «Ред Булл» по эффективности DRS.

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