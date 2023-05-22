Лоусон отреагировал на слухи о возможном переходе в Формулу-1

Представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон после последней победы в Супер Формуле высказался по поводу слухов о его возможном переходе в Формулу-1.

«Я хочу закончить год успешно, хочу бороться за чемпионство. Это даст мне наилучшие возможности в следующем году.

Что касается того, что происходит в Формуле-1… это совершенно не в моей власти. Я просто счастлив, что выиграл сегодня», — приводит слова Лоусона Autosport.

Ранее издание ESPN сообщило, что австралийский гонщик Даниэль Риккардо не заменит голландского пилота Ника де Вриса в «Альфа Таури», и назвало Лоусона в качестве претендента на замену голландцу. Поводом для этого называлось неудовлетворительное начала сезона-2023 со стороны пилота «Альфа Таури». Кроме того, он будто бы не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена.