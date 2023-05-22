Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон обратился к Цуноде, ставшему волонтёром в Италии после наводнения

Хэмилтон обратился к Цуноде, ставшему волонтёром в Италии после наводнения
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон обратился в социальных сетях к гонщику «Альфа Таури» Юки Цуноде, выступившему в качестве волонтёра для устранения последствий наводнения на севере Италии.

Японец вышел на улицы города Фаэнцы, чтобы помочь местным службам справиться с последствиями наводнения, для участия в уборке грязи и мусора.

«Большое уважение Юки Цуноде и команде за то, что подают пример и оказывают непосредственную помощь», – написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, планировавшийся на 19-21 мая, был отменён из-за непогоды. Многие итальянские учреждения остановили работу.

Материалы по теме
Видео
Юки Цунода вышел на уборку улиц Фаэнцы после наводнения

Юки Цунода помогает восстанавливать Фаэнцу после наводнения

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023