Хэмилтон обратился к Цуноде, ставшему волонтёром в Италии после наводнения

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон обратился в социальных сетях к гонщику «Альфа Таури» Юки Цуноде, выступившему в качестве волонтёра для устранения последствий наводнения на севере Италии.

Японец вышел на улицы города Фаэнцы, чтобы помочь местным службам справиться с последствиями наводнения, для участия в уборке грязи и мусора.

«Большое уважение Юки Цуноде и команде за то, что подают пример и оказывают непосредственную помощь», – написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, планировавшийся на 19-21 мая, был отменён из-за непогоды. Многие итальянские учреждения остановили работу.

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