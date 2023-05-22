Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Daily Mail: «Феррари» готова предложить Льюису Хэмилтону контракт на £ 40 млн

Daily Mail: «Феррари» готова предложить Льюису Хэмилтону контракт на £ 40 млн
Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» может предложить британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону внушительный контракт на сумму £ 40 млн. Об этом информирует Daily Mail. Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.

Сообщается, что если Хэмилтон подпишет контракт, то «Феррари» будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса. Другим возможным вариантом называется сделка «Скудерии» с «Мерседесом», в результате которой Леклер отправится в немецкую команду, а Хэмилтон – в итальянскую. Издание также подчёркивает, что в переходе Льюиса заинтересован лично президент «Феррари» Джон Элканн.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Материалы по теме
«Тяжело говорить о деньгах с другом». Вольф – о контракте Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023