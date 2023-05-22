Шарль Леклер: я всегда мечтал выступать в Формуле-1, и именно за «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не испытывает страха перед давлением, которое оказывается на него в итальянской команде.

«Давление? На самом деле я всегда мечтал выступать в Формуле-1, и именно за «Феррари», поэтому понимаю всю ответственность. К этому нужно быть готовым. И вообще, трудолюбие и стабильность никогда не должны отсутствовать, даже если дела идут не так, как хотелось бы», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 34 очка. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На счету Ферстаппена 119 баллов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, состоится с 26 по 28 мая.

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