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Абитебуль: Фернандо Алонсо, наверное, самый совершенный пилот на Земле

Абитебуль: Фернандо Алонсо, наверное, самый совершенный пилот на Земле
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Глава раллийной команды «Хёндэ» Сириль Абитебуль комплиментарно высказался о пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе. Вместе с ними Абитебуль работал в «Рено».

«Воспоминания об Алонсо и Сайнсе? Это очень вовлечённые, профессиональные, дисциплинированные и крайне рациональные пилоты. В то же время они латиноамериканцы, а мне удаётся хорошо ладить с такими людьми.

Карлос впечатляет умением обращать внимание на все детали, особенно на механические составляющие автомобиля. Он как будто инженер. Карлос помогал нам улучшать машину ещё с тех пор, как работал в «Торо Россо».

Фернандо не нуждается в представлении. Он, наверное, самый совершенный пилот на Земле, и я рад снова видеть его на вершине Формулы-1», — приводит слова Абитебуля AS.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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