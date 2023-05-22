Абитебуль: Фернандо Алонсо, наверное, самый совершенный пилот на Земле

Глава раллийной команды «Хёндэ» Сириль Абитебуль комплиментарно высказался о пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе. Вместе с ними Абитебуль работал в «Рено».
«Воспоминания об Алонсо и Сайнсе? Это очень вовлечённые, профессиональные, дисциплинированные и крайне рациональные пилоты. В то же время они латиноамериканцы, а мне удаётся хорошо ладить с такими людьми.
Карлос впечатляет умением обращать внимание на все детали, особенно на механические составляющие автомобиля. Он как будто инженер. Карлос помогал нам улучшать машину ещё с тех пор, как работал в «Торо Россо».
Фернандо не нуждается в представлении. Он, наверное, самый совершенный пилот на Земле, и я рад снова видеть его на вершине Формулы-1», — приводит слова Абитебуля AS.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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