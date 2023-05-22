Уиндзор: Михаэль Шумахер не был быстрее Хэмилтона на одном круге

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор прокомментировал мнение технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона по поводу сравнения семикратных чемпионов Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и Михэаля Шумахера на одном круге. Ранее Эллисон заявил, что у Шумахера было бы небольшое преимущество перед Хэмилтоном по квалификационной скорости.

«Я думаю, что инженеры имеют право на своё мнение. Однако в большинстве случаев их мнение основано на разговорах с гонщиками во время брифингов. Но немногие обращают внимание на то, что пилот делает на трассе. Я не хочу сказать, что Джеймс Эллисон не знает, о чём говорит. Уверен, что он исходил из имеющейся у него информации. Но я, со своей стороны, убеждён, что Михаэль Шумахер на пике не был быстрее на одном круге, чем Льюис Хэмилтон на своём пике», — приводит слова Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на его выступление на его же канале в YouTube.

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