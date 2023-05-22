Названы подробности переговоров Шарля Леклера и «Феррари» о новом контракте

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» и её гонщик Шарль Леклер в настоящий момент детально прорабатывают условия возможного продления контракта. Об этом информирует Fastest Pitstop. Действующее соглашение Леклера со «Скудерией» рассчитано до конца 2024 года.

Кроме того, сообщается, что состоялись определённые переговоры относительно конкурентоспособности автомобиля в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в ходе которых президент «Феррари» Джон Элканн присутствовал на базе команды в Маранелло в течение нескольких дней.

В настоящий момент Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 34 очка. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На счету Ферстаппена 119 баллов.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: