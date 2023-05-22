Фернандо Алонсо: после четырёх подиумов хочется большего, по крайней мере второго места

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что рассчитывает по крайней мере на второе место, учитывая хорошее выступление команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В начале года подиум уже был потрясающим результатом. Теперь, после четырёх подиумов, хочется большего. По крайней мере второго места», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.

В настоящий момент Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 75 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». В активе Ферстаппена 119 баллов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, состоится с 26 по 28 мая.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: