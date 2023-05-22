Тото Вольф отреагировал на слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи, согласно которым пилот его команды Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в «Феррари» либо вовсе завершить выступления в автоспорте. Хэмилтону сейчас 38 лет. Его нынешнее соглашение с «Мерседесом» действует до конца этого года. Стороны сейчас договариваются о возможном продлении контракта.
«Слухи о переходе Хэмилтона в «Феррари» или завершении его карьеры? Эти слухи появляются каждые два года, как только мы с ним начинаем обсуждение нового контракта. Всё это не соответствует действительности. Наши переговоры проходят в абсолютно нормальном ключе, без каких-либо временных ограничений», — приводит слова Вольфа издание oe24.at.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Комментарии
- 22 мая 2023
-
15:52
-
15:39
-
14:52
-
13:45
-
12:51
-
11:57
-
10:53
-
09:55
-
00:46
-
00:14
- 21 мая 2023
-
23:21
-
21:31
-
21:02
-
20:03
-
18:55
-
17:45
-
17:29
-
16:54
-
16:25
-
16:05
-
15:44
-
15:23
-
14:57
-
14:33
-
14:30
-
14:03
-
13:40
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:56
-
11:29
-
11:01
-
00:14
- 20 мая 2023
-
23:01
Партнерский контент