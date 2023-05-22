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Тото Вольф отреагировал на слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Тото Вольф отреагировал на слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи, согласно которым пилот его команды Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в «Феррари» либо вовсе завершить выступления в автоспорте. Хэмилтону сейчас 38 лет. Его нынешнее соглашение с «Мерседесом» действует до конца этого года. Стороны сейчас договариваются о возможном продлении контракта.

«Слухи о переходе Хэмилтона в «Феррари» или завершении его карьеры? Эти слухи появляются каждые два года, как только мы с ним начинаем обсуждение нового контракта. Всё это не соответствует действительности. Наши переговоры проходят в абсолютно нормальном ключе, без каких-либо временных ограничений», — приводит слова Вольфа издание oe24.at.

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