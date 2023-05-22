Тото Вольф рассказал о масштабном обновлении базы «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подробно рассказал об обновлениях базы немецкой команды. Работа должна быть закончена к концу 2025 года, всего будет потрачено порядка $ 87 млн.
«Кампус в Брэкли был построен для размещения 350 сотрудников, а теперь их 1250. В последние пять лет у нас был ошеломляющий рост, и мы выглядим как команда с самой передовой инфраструктурой в Формуле-1. Но мы хотим добавить много новых зданий, переделать кампус в современном стиле, добавить зоны отдыха, рестораны, тренажёрные залы.
Наша база должна стать маленькой деревней со всеми услугами и преимуществами, которые ожидаешь увидеть в месте в стиле Кремниевой долины. Это делается для наших людей. Мы поступаем не так, как наши конкуренты 20 лет назад, которые проигрывали, но упирали на архитектуру. У нас готово всё, чтобы создать прекрасное место для работы и времяпровождения», — цитирует Вольфа Autosport.
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