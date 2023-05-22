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Президент ФИА отреагировал на трагедию на спортивном автошоу в Мексике

Президент ФИА отреагировал на трагедию на спортивном автошоу в Мексике
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал перестрелку на автоспортивном шоу в штате Нижняя Калифорния (Мексика).

«Я в ужасе от сообщений о страшном нападении во время шоу-гонок в Нижней Калифорнии в Мексике. Соревнования по автоспорту должны быть безопасными для участников и зрителей. Соболезнуем от имени всей семьи ФИА, все наши мысли и молитвы с жертвами этого бессмысленного насилия», — приводит слова Бен Сулайема официальный сайт ФИА.

Издание Reuters сообщало о десяти погибших в результате перестрелки. Ещё девять человек получили ранения. Полиция ведёт следствие, но личности пострадавших пока не установлены. Как сообщает издание The Independent, перестрелка могла стать следствием конфликта двух местных картелей.

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