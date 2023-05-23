Чемпион Формулы-1: Кристиан Хорнер из тех, кто любит сыпать соль на раны

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл прокомментировал слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее Хорнер заявил, что не видит конкурентов «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Кристиан из тех, кто любит сыпать соль на раны. Но вообще он не склонен говорить что-то, не осознавая последствий своих слов. Но, говоря, что все остальные показали недостаточные результаты, он прав. В «Ред Булл» создали просто отличный болид. Они использовали все лазейки, которые есть в правилах, чтобы автомобиль в итоге получился абсолютно легальным. Я наблюдал за Максом Ферстаппеном в Майами и думал: «Этот парень может сделать с этой машиной всё что угодно». Так что Кристиан прав», — сказал Хилл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: