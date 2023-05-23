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Чемпион Формулы-1: Кристиан Хорнер из тех, кто любит сыпать соль на раны

Чемпион Формулы-1: Кристиан Хорнер из тех, кто любит сыпать соль на раны
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Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл прокомментировал слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее Хорнер заявил, что не видит конкурентов «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Кристиан из тех, кто любит сыпать соль на раны. Но вообще он не склонен говорить что-то, не осознавая последствий своих слов. Но, говоря, что все остальные показали недостаточные результаты, он прав. В «Ред Булл» создали просто отличный болид. Они использовали все лазейки, которые есть в правилах, чтобы автомобиль в итоге получился абсолютно легальным. Я наблюдал за Максом Ферстаппеном в Майами и думал: «Этот парень может сделать с этой машиной всё что угодно». Так что Кристиан прав», — сказал Хилл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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