Источник: «Феррари» контактировала с Хэмилтоном после приостановки переговоров с Леклером

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» вела диалог с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на фоне приостановки переговоров с Шарлем Леклером. Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport. По данным издания, монегаск пока не ведёт переговоры о новом контракте на фоне слабых результатов «Феррари» на старте сезона-2023.

Сообщается, что «Феррари» предлагала Хэмилтону зарплату в размере € 45 млн в год. Проблемой может стать то, что итальянская команда обычно по контракту контролирует имиджевые права, а в «Мерседесе» Хэмилтон обладает полной свободой, согласно действующему соглашению.

Ранее в Daily Mail подчёркивали, что если Хэмилтон подпишет контракт, то «Скудерия» будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса. Ещё одним потенциальным вариантом якобы рассматривается сделка «Феррари» с «Мерседесом», в результате которой Леклер отправится в немецкую команду, а Хэмилтон – в итальянскую.