«Трудности всё ещё есть». Гюнтер Штайнер — о последствиях наводнения в Имоле для «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об отмене Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был пройти в Имоле с 19 по 21 мая. Этап отменили из-за сильных ливней, вызвавших наводнение.
«Прежде всего самое главное, чтобы как можно больше людей были в безопасности. Мы тесно связаны с этим регионом, так что слава богу, что наши сотрудники сейчас в безопасности, хотя трудности до сих пор есть. Мы полностью поддерживали решение, которое приняла Формула-1.
Мы уже отправили многих наших сотрудников обратно в Великобританию, однако некоторым пришлось остаться, чтобы уладить все дела, а затем отправиться в Монако. Но главное, что все в безопасности и мы продолжим участвовать в гонках. Однако безопасность жителей Имолы важнее, чем гонки Формулы-1», – приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена:
- 23 мая 2023
-
14:36
-
14:04
-
13:28
-
13:23
-
12:05
-
11:38
-
10:49
-
10:27
-
10:03
-
00:13
- 22 мая 2023
-
23:28
-
21:24
-
20:34
-
19:36
-
18:47
-
17:56
-
15:52
-
15:39
-
14:52
-
13:45
-
12:51
-
11:57
-
10:53
-
09:55
-
00:46
-
00:14
- 21 мая 2023
-
23:21
-
21:31
-
21:02
-
20:03
-
18:55
-
17:45
-
17:29
-
16:54
-
16:25