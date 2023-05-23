«Трудности всё ещё есть». Гюнтер Штайнер — о последствиях наводнения в Имоле для «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об отмене Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был пройти в Имоле с 19 по 21 мая. Этап отменили из-за сильных ливней, вызвавших наводнение.

«Прежде всего самое главное, чтобы как можно больше людей были в безопасности. Мы тесно связаны с этим регионом, так что слава богу, что наши сотрудники сейчас в безопасности, хотя трудности до сих пор есть. Мы полностью поддерживали решение, которое приняла Формула-1.

Мы уже отправили многих наших сотрудников обратно в Великобританию, однако некоторым пришлось остаться, чтобы уладить все дела, а затем отправиться в Монако. Но главное, что все в безопасности и мы продолжим участвовать в гонках. Однако безопасность жителей Имолы важнее, чем гонки Формулы-1», – приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена: