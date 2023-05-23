Суперкар «Мерседеса» с двигателем от болида Формулы-1 сгорел дотла во время перевозки

Суперкар Mercedes AMG One стоимостью £ 2,2 млн и имеющий мотор болида команды в Формуле-1 сгорел на одной из трасс.

Сообщается, что «Мерседес» расследует обстоятельства возгорания гибридного двигателя, которое произошло, когда двигатель был выключен, а автомобиль буксировался транспортным грузовиком.

Сгоревший Mercedes AMG One

«Вы были бы абсолютно опустошены, если бы получили в свои руки что-то настолько редкое, как это, и буквально увидели бы, как оно превращается в дым. В то время как он загорелся, никто на нём не ехал, его просто буксировали.

Это невероятно сложная машина с гибридным двигателем, так что кто знает, что там происходило. Одно можно сказать наверняка, «Мерседес» захочет узнать, что стало причиной аварии. Несмотря на то что машина превратилась в пепел, любой, кто разбирается в автомобилях, мог безошибочно определить, что это AMG One. Это видно по дизайну выхлопной трубы и металлическим стойкам», — приводит слова одного из очевидцев The Sun.