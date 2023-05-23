Вольф ответил на вопрос о шансах «Мерседеса» навязать борьбу «Ред Булл» после обновлений

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу шансов его команды навязать борьбу «Ред Булл» после обновлений. Напомним, «Мерседес» подготовил новинки ещё к Гран-при Эмилии-Романьи, который был отменён из-за наводнения в Имоле.

«К сожалению, это произойдёт не так скоро. Но я уже надеюсь, что мы сделаем шаг вперёд», — приводит слова Вольфа oe24.at.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету немецкой команды 96 очков. Лидером является «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка). Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, состоится с 26 по 28 мая.

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