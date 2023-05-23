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Вольф ответил на вопрос о шансах «Мерседеса» навязать борьбу «Ред Булл» после обновлений

Вольф ответил на вопрос о шансах «Мерседеса» навязать борьбу «Ред Булл» после обновлений
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу шансов его команды навязать борьбу «Ред Булл» после обновлений. Напомним, «Мерседес» подготовил новинки ещё к Гран-при Эмилии-Романьи, который был отменён из-за наводнения в Имоле.

«К сожалению, это произойдёт не так скоро. Но я уже надеюсь, что мы сделаем шаг вперёд», — приводит слова Вольфа oe24.at.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету немецкой команды 96 очков. Лидером является «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка). Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, состоится с 26 по 28 мая.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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