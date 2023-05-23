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Ферстаппен: в Монако всё зависит от стратегии, потому что обгонять практически невозможно

Ферстаппен: в Монако всё зависит от стратегии, потому что обгонять практически невозможно
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдёт с 26 по 28 мая.

«Рад вернуться к гонкам на этой неделе. Отказ от проведения Гран-при в Имоле был правильным решением, и я знаю, что оно было принято нелегко. Есть вещи, которые важнее гонок, и это был один из таких случаев. Что касается Монако, то квалификация будет очень важна, потому что нам нужно убедиться, что мы будем сильны настолько, насколько это возможно. Трасса в Монако достаточно узкая, даже у́же, чем другие уличные трассы. Таким образом, здесь сложно пройти квалификационный круг, но это захватывающе. Обычно гонка здесь сильно зависит от стратегии, поскольку обгонять практически невозможно. Ну и я к тому же живу в Монако, так что будет приятно возвращаться домой по вечерам во время гоночного уикенда», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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