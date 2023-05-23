Марко — о Хэмилтоне и «Феррари»: Льюис недоволен тем, что Ферстаппен зарабатывает больше

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал возможный переход пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Ранее сообщалось, что Хэмилтон может присоединиться к «Феррари» в следующем году. Его контракт с «Мерседесом» рассчитан до конца 2023 года.

«Есть две вещи, которые очень бесят Хэмилтона. Во-первых, он уже не чемпион мира, и ему будет трудно вернуть титул в будущем. Он знает, что места в «Ред Булл» для него нет. И неочевидно, будет ли «Феррари» лучше «Мерседеса». Кроме того, Льюис явно недоволен тем, что уже не является самым высокооплачиваемым пилотом и Макс Ферстаппен зарабатывает больше. Переход в «Феррари» может помочь это исправить», — цитирует Марко F1-Insider.