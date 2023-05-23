«Макларен» представил специальную ливрею «Тройная корона» на Гран-при Монако

Команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею «Тройная корона» перед этапом Гран-при Монако, который пройдёт в ближайший уикенд с 26 по 28 мая.

Ливрея отражает достижения «Макларена» в трёх престижных гонках в автоспорте: победа Джонни Резерфорда в «Инди-500» в 1974 году, победа Алена Проста в Гран-при Монако в 1984 году и победа экипажа Юрки Ярвилехто, Янника Дальмаса и Масанори Секии в «24 часа Ле-Мана» в 1995 году.

Специальная ливрея «Макларена»

Задняя часть в расцветке машины, выигравшей «Инди-500», средняя — в цветах болида Алена Проста в 1984 году, передняя часть в расцветке машины, выигравшей «24 часа Ле-Мана».

«Макларен» после пяти этапов нынешнего сезона Формулы-1 располагается на пятом месте в Кубке конструкторов с 14 очками.