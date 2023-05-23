Карлос Сайнс повредил ногу в благотворительном футбольном матче

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс получил повреждение в благотворительном футбольном матче между командой звёзд и командой пилотов Формулы-1. Данный матч проводится ежегодно на стадионе футбольного клуба «Монако» «Луи II» в преддверии очередного этапа Формулы-1 Гран-при Монако.

Во время матча Сайнса заметили на скамейке с перевязанной ногой. При этом не сообщается о степени серьёзности травмы и повлияет ли это на участие пилота в Гран-при Монако, который пройдёт с 26 по 28 мая.

Карлос Сайнс

Стоит отметить, что в случае серьёзного повреждения Сайнса могут заменить Антонио Джовинацци или Роберт Шварцман, для которого это мог бы быть дебют в Формуле-1.

Помимо Сайнса, в футбольном матче принимали участие его напарник Шарль Леклер, а также Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»).