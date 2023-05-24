Источник: Карлос Сайнс избежал серьёзного повреждения

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс избежал серьёзного повреждения, сообщает издание SoyMotor. Ранее сообщалось, что испанец повредил ногу в благотворительном футбольном матче между командой звёзд и командой пилотов Формулы-1. В сети появилась фотография пилота, сидящего на скамейке запасных с перевязанной ногой.
Благотворительный футбольный матч проводится ежегодно на стадионе клуба «Монако» «Луи II» в преддверии очередного этапа Формулы-1 Гран-при Монако.
Помимо Сайнса, в футбольном матче принимали участие его напарник Шарль Леклер, а также Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»).
Напомним, Гран-при Монако пройдёт с 26 по 28 мая. После пяти этапов текущего сезона Карлос Сайнс располагается на пятом месте в общем зачёте пилотов с 44 очками.
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