Источник: Карлос Сайнс избежал серьёзного повреждения

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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс избежал серьёзного повреждения, сообщает издание SoyMotor. Ранее сообщалось, что испанец повредил ногу в благотворительном футбольном матче между командой звёзд и командой пилотов Формулы-1. В сети появилась фотография пилота, сидящего на скамейке запасных с перевязанной ногой.

Благотворительный футбольный матч проводится ежегодно на стадионе клуба «Монако» «Луи II» в преддверии очередного этапа Формулы-1 Гран-при Монако.

Помимо Сайнса, в футбольном матче принимали участие его напарник Шарль Леклер, а также Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»).

Напомним, Гран-при Монако пройдёт с 26 по 28 мая. После пяти этапов текущего сезона Карлос Сайнс располагается на пятом месте в общем зачёте пилотов с 44 очками.