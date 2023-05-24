«Астон Мартин» и «Хонда» объявили о партнёрстве с 2026 года

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» и японский автопроизводитель «Хонда» официально объявили о партнёрстве, которое начнётся с 2026 года. «Хонда» будет поставлять «Астон Мартин» турбодвигатели, построенные в соответствии с новым моторным регламентом чемпионата мира.

«Я бы хотел поприветствовать „Хонду“ и Honda Racing Corporation (HRC). Мы разделяем общий драйв, решимость и амбиции преуспеть на трассе. „Хонда“ — глобальный гигант, а её успехи в автогонках давние и невероятно впечатляющие. Я бы хотел поблагодарить мистера Мибе и мистера Ватанабе, а также всю команду HRC в момент, когда мы вступаем в это совместное будущее, начиная с 2026 года», — прокомментировал подписание соглашения владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл.