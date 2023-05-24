Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» и «Хонда» объявили о партнёрстве с 2026 года

«Астон Мартин» и «Хонда» объявили о партнёрстве с 2026 года
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» и японский автопроизводитель «Хонда» официально объявили о партнёрстве, которое начнётся с 2026 года. «Хонда» будет поставлять «Астон Мартин» турбодвигатели, построенные в соответствии с новым моторным регламентом чемпионата мира.

«Я бы хотел поприветствовать „Хонду“ и Honda Racing Corporation (HRC). Мы разделяем общий драйв, решимость и амбиции преуспеть на трассе. „Хонда“ — глобальный гигант, а её успехи в автогонках давние и невероятно впечатляющие. Я бы хотел поблагодарить мистера Мибе и мистера Ватанабе, а также всю команду HRC в момент, когда мы вступаем в это совместное будущее, начиная с 2026 года», — прокомментировал подписание соглашения владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл.

Материалы по теме
В «Хонде» высказались о возможности совместной работы с Фернандо Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023