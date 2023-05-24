Даниил Медведев обратился к пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к пилоту Формулы-1 Шарлю Леклеру, выступающему за команду «Феррари».

«Шарль, всегда рад получить любой совет по пилотированию в Формуле-1», — написал Медведев.

Напомним, 23 мая Медведев поучаствовал в церемонии открытия ежегодного благотворительного футбольного матча между командой звёзд и командой пилотов Формулы-1. Даниил был приглашён на игру и нанёс первый символический удар по мячу.

Данный матч проводится ежегодно на стадионе футбольного клуба «Монако» «Луи II» в преддверии очередного этапа Формулы-1 Гран-при Монако, который в этом году пройдёт с 26 по 28 мая.

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