«У меня природный талант к футболу». Леклер посмеялся над своим падением во время матча

Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пошутил по поводу своих футбольных навыков.

«У меня природный талант к футболу, который есть у очень немногих», — написал Леклер.

После матча Леклер также дал комментарий по поводу футбола:

«Если говорить серьёзно, то у меня нет таланта. Футбол действительно не для меня. Я никогда этим не занимался, но это весело — и для хорошего дела. Это стоит того, чтобы быть здесь».

Напомним, 23 мая прошёл традиционный благотворительный футбольный матч между командой звёзд и командой пилотов Формулы-1.

Этот матч проводится ежегодно на стадионе футбольного клуба «Монако» «Луи II» в преддверии очередного этапа Формулы-1 Гран-при Монако, который в этом году пройдёт с 26 по 28 мая.