В «Хонде» надеются, что Цунода станет претендентом на место в «Астон Мартин» в 2026 году
Поделиться
Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ признался, что компания надеется на то, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода станет претендентом на место в «Астон Мартин» в 2026 году. Напомним, с 2026 года начнётся сотрудничество японского производителя двигателей и британской команды.
«Здорово видеть, что Юки добивается успеха в Формуле-1. Впереди ещё три года, так что пока слишком рано говорить о том, что произойдёт. Я не думаю, что сейчас время для таких разговоров. Однако мы надеемся, что он станет кандидатом. Хотя, конечно, окончательное решение остаётся за самой командой», — приводит слова Ватанабэ The Race.
Юки Цунода помогает восстанавливать Фаэнцу после наводнения:
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2023
-
10:46
-
10:30
-
09:50
-
09:16
-
08:34
-
08:23
-
00:24
- 23 мая 2023
-
23:56
-
23:24
-
22:46
-
21:51
-
20:51
-
20:15
-
19:13
-
18:45
-
17:50
-
16:29
-
15:34
-
14:36
-
14:04
-
13:28
-
13:23
-
12:05
-
11:38
-
10:49
-
10:27
-
10:03
-
00:13
- 22 мая 2023
-
23:28
-
21:24
-
20:34
-
19:36
-
18:47
-
17:56
-
15:52
Партнерский контент