В «Хонде» надеются, что Цунода станет претендентом на место в «Астон Мартин» в 2026 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ признался, что компания надеется на то, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода станет претендентом на место в «Астон Мартин» в 2026 году. Напомним, с 2026 года начнётся сотрудничество японского производителя двигателей и британской команды.

«Здорово видеть, что Юки добивается успеха в Формуле-1. Впереди ещё три года, так что пока слишком рано говорить о том, что произойдёт. Я не думаю, что сейчас время для таких разговоров. Однако мы надеемся, что он станет кандидатом. Хотя, конечно, окончательное решение остаётся за самой командой», — приводит слова Ватанабэ The Race.

Юки Цунода помогает восстанавливать Фаэнцу после наводнения: