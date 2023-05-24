Стефано Доменикали отреагировал на решение «Астон Мартин» перейти на моторы «Хонды»

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался об анонсированном сотрудничестве между японским производителем двигателей «Хондой» и британской командой «Королевских гонок» «Астон Мартин». Эта кооперация начнётся с 2026 года.
«Это отличная новость для Формулы-1 и очередное доказательство того, что наша глобальная платформа и демонстрируемый рост открывают перед брендами огромный потенциал. Кроме того, это показывает, что наши планы по переходу на экологически чистые виды топлива в 2026 году являются правильным подходом, который позволит предложить автомобильному миру альтернативные решения.
Все мы не раз убеждались в невероятной приверженности «Астон Мартин» нашему спорту, и нам не терпится посмотреть на это партнёрство в действии. Со своей стороны хотел бы поздравить обе стороны с этой отличной новостью», — приводит слова Доменикали пресс-служба «Астон Мартин».
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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