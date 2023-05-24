Эксперт: предложение «Феррари» контракта на $ 50 млн для Хэмилтона немного занижено

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мнением о недавней новости по поводу готовности команды «Феррари» предложить контракт пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Сообщалось, что по условиям соглашения Хэмилтон может получать £ 40 млн (приблизительно $ 50 млн).

«Прежде всего хотел бы сказать, что предложение в размере 40 миллионов фунтов стерлингов для Льюиса Хэмилтона в моём представлении является немного заниженным. Это, вероятно, на пять миллионов фунтов меньше, чем он получает в данный момент. Кроме того, полагаю, «Мерседес» сделает ему ещё предложения в рамках его долгосрочной ассоциации с брендом компании, которая ценна для Льюиса.

Во-вторых, я думаю, что сейчас «Феррари» стремится предложить работу многим специалистам. Фред Вассёр говорит, что намерен собрать отличную команду вокруг Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. На данный момент они стремятся перестроиться, поэтому не должно быть сюрпризом, если они предложат Льюису Хэмилтону всё. Если бы речь шла о 80 миллионах фунтов стерлингов, это привлекло бы внимание», — сказал Кравиц на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: