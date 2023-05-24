В «Хонде» объяснили, почему передумали и решили остаться в Формуле-1

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ признался, что стремление Формулы-1 к углеродной нейтральности вкупе с новыми требованиями к силовым агрегатам на 2026 год стало решающим фактором возвращения компании в «Королевские гонки».

«Самым важным фактором для этого решения стало направление, в котором движется Формула-1 к 2026 году, а именно движение к углеродной нейтральности. Данное направление соответствует целям нашей компании. Это ключевой фактор. Согласно новым правилам, электрическая мощность двигателей существенно увеличится, что приведёт к ещё большему движению в сторону электрификации», — приводит слова Ватанабэ Motorsport.