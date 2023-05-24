В «Ред Булл» приняли окончательное решение по возможной продаже «Альфа Таури»

Корпорация «Ред Булл» приняла окончательное решение не продавать свою младшую команду «Альфа Таури». Об этом рассказал советник команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко. Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» получили сразу несколько предложений о продаже «Альфа Таури». Одно из них было на сумму не менее $ 800 млн.

«Решение принято. «Альфа Таури» по-прежнему полностью принадлежит «Ред Булл» и продолжает выступать в качестве младшей команды», — сказал Марко на канале Formel1.de в YouTube.

Марко также подчеркнул, что сотрудничество между «Ред Булл» и «Альфа Таури» станет более тесным. Сообщается, что на вторую базу команды в Бистере, где находится отдел аэродинамики «Альфа Таури», будет направлено больше сотрудников, чтобы улучшить взаимодействие с «Ред Булл».

В настоящий момент «Альфа Таури» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе два очка.

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