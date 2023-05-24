Сайнс рассказал о своём состоянии после повреждения, полученного на футбольном матче

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о своём состоянии после повреждения, полученного во время традиционного благотворительного футбольного матча в Монако.
«Просто хотел сообщить вам, что я здоров и полностью готов к гонке в Монако в эти выходные. То, что произошло вчера, было просто неприятным контактом во время традиционного благотворительного футбольного матча, но это не травма. Я наслаждался игрой в футбол, как всегда, и теперь с нетерпением жду выходных», — написал Сайнс.
Благотворительный футбольный матч проводится ежегодно на стадионе клуба «Монако» «Луи II» в преддверии очередного этапа Формулы-1 Гран-при Монако.
Помимо Сайнса, в футбольном матче принимали участие его напарник Шарль Леклер, а также Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»).
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