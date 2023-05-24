Леклер отреагировал на слухи о желании Вольфа пригласить его в «Мерседес»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи, согласно которым руководитель «Мерседеса» Тото Вольф проявляет заинтересованность в приглашении его к себе в команду. Ранее не раз сообщалось, что Леклер якобы ведёт переговоры с «Мерседесом» и в будущем может стать заменой Льюису Хэмилтону. Кроме того, говорилось, что «Мерседес» и «Феррари» могут провести сделку, по условиям которой в итальянскую команду отправится Хэмилтон, а в немецкую – Леклер.

«Без комментариев. Могу сказать только, что эта ситуация не нова для меня. Есть слух — и ладно. Меня это никак не беспокоит», — приводит слова Леклера Monaco-Matin.

Нынешнее соглашение Леклера с «Феррари» действует до конца 2024 года.

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