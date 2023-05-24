Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Анатолий Щербак выиграл первый этап RDS EUROPE 2023

Анатолий Щербак выиграл первый этап RDS EUROPE 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Межрегиональный чемпионат по дрифту RDS EUROPE стартовал 20–21 мая на Atron International Circuit в Рязани. В новом сезоне на старт квалификационных заездов вышли 48 пилотов из 26 городов России, Беларуси и Казахстана. В командном зачёте за призы боролись десять команд.

При таком сильном количественно и качественно составе серьёзнейшая конкуренция начинается уже на стадии квалификации, ведь от неё зависит не просто расстановка в сетке заездов топ-32, а сама возможность принять в них участие: отсеется треть пилотов. Не упрощала задачу участникам и обновлённая конфигурация: Андрей Астапов, Дмитрий Ермохин и Александр Смоляр предложили перенесённый старт, видоизменённую зону разгона и постановку без использования ручника.

В квалификации победил Сергей Кузнецов – потрясающе точный агрессивный заезд и 98.

День парных заездов – воскресенье – выдалось богатым на близкие заезды и эмоции. Открытие сезона выдалось очень насыщенным.

В финале дрифт-дня в топ-4 случились противостояние титулованных пилотов-кольцевиков Григория Бурлуцкого (Carville Racing) и Дмитрия Добровольского (Star Pёr Stars Aimol) и bye run Анатолия Щербака: Айрат Ибрагимов (YUKA ADV PRO Racing) не смог вывести на старт заезда свою BMW E30, которую не успели починить за отведённые пять минут два срезанных привода. По результатам топ-4 в финал отправились Бурлуцкий и Щербак, а в заезд за третье место –Добровольский и Ибрагимов.

Победителем первого этапа RDS EUROPE 2023 стал Анатолий Щербак. Григорий Бурлуцкий забрал серебро, а Дмитрий Добровольский впервые в карьере поднялся на «дрифтовый» подиум – у него третье место.

В командном зачёте победу отпраздновали дебютанты чемпионата RDS EUROPE – LUKOIL Racing Drift Team: баллы за пятое и седьмое места Данилы Воробьёва и Григория Гусева обеспечили красно-белой команде золото первого этапа.

На второй ступеньке командного подиума расположились CARVILLE RACING (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий).

На третьей – WEGO DRIFT TEAM (Антон Новиков, Максим Ахтямов, Владимир Сафонов). К слову, сине-оранжевые ливреи автомобилей именно этой команды украшает логотип «Чемпионат».

Полные результаты и положение в турнирной таблице после первого этапа можно посмотреть здесь.

Запись трансляции квалификации и парных заездов можно бесплатно посмотреть на rdstv.ru.

Второй этап RDS EUROPE 2023 состоится 10–11 июня в Москве, на ADM RACEWAY. Билеты уже в продаже на сайте.

На Atron International Circuit пилоты встретятся ещё раз в сентябре, на финальном этапе 16–17 сентября.

Результаты первого этапа RDS EUROPE 2023:

Личный зачёт:

1. Анатолий Щербак (Nissan Silvia S14, Москва).
2. Григорий Бурлуцкий (BMW E46, Санкт-Петербург, Carville Racing).
3. Дмитрий Добровольский (Nissan Silvia S14, Москва, Star Për Stars).

Командный зачёт:

1. LUKOIL Racing Drift Team (Григорий Гусев, Данила Воробьёв).
2. CARVILLE RACING (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий).
3. WEGO DRIFT TEAM (Антон Новиков, Максим Ахтямов, Владимир Сафонов).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023