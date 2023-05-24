Анатолий Щербак выиграл первый этап RDS EUROPE 2023

Межрегиональный чемпионат по дрифту RDS EUROPE стартовал 20–21 мая на Atron International Circuit в Рязани. В новом сезоне на старт квалификационных заездов вышли 48 пилотов из 26 городов России, Беларуси и Казахстана. В командном зачёте за призы боролись десять команд.
При таком сильном количественно и качественно составе серьёзнейшая конкуренция начинается уже на стадии квалификации, ведь от неё зависит не просто расстановка в сетке заездов топ-32, а сама возможность принять в них участие: отсеется треть пилотов. Не упрощала задачу участникам и обновлённая конфигурация: Андрей Астапов, Дмитрий Ермохин и Александр Смоляр предложили перенесённый старт, видоизменённую зону разгона и постановку без использования ручника.
В квалификации победил Сергей Кузнецов – потрясающе точный агрессивный заезд и 98.
День парных заездов – воскресенье – выдалось богатым на близкие заезды и эмоции. Открытие сезона выдалось очень насыщенным.
В финале дрифт-дня в топ-4 случились противостояние титулованных пилотов-кольцевиков Григория Бурлуцкого (Carville Racing) и Дмитрия Добровольского (Star Pёr Stars Aimol) и bye run Анатолия Щербака: Айрат Ибрагимов (YUKA ADV PRO Racing) не смог вывести на старт заезда свою BMW E30, которую не успели починить за отведённые пять минут два срезанных привода. По результатам топ-4 в финал отправились Бурлуцкий и Щербак, а в заезд за третье место –Добровольский и Ибрагимов.
Победителем первого этапа RDS EUROPE 2023 стал Анатолий Щербак. Григорий Бурлуцкий забрал серебро, а Дмитрий Добровольский впервые в карьере поднялся на «дрифтовый» подиум – у него третье место.
В командном зачёте победу отпраздновали дебютанты чемпионата RDS EUROPE – LUKOIL Racing Drift Team: баллы за пятое и седьмое места Данилы Воробьёва и Григория Гусева обеспечили красно-белой команде золото первого этапа.
На второй ступеньке командного подиума расположились CARVILLE RACING (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий).
На третьей – WEGO DRIFT TEAM (Антон Новиков, Максим Ахтямов, Владимир Сафонов). К слову, сине-оранжевые ливреи автомобилей именно этой команды украшает логотип «Чемпионат».
Полные результаты и положение в турнирной таблице после первого этапа можно посмотреть здесь.
Запись трансляции квалификации и парных заездов можно бесплатно посмотреть на rdstv.ru.
Второй этап RDS EUROPE 2023 состоится 10–11 июня в Москве, на ADM RACEWAY. Билеты уже в продаже на сайте.
На Atron International Circuit пилоты встретятся ещё раз в сентябре, на финальном этапе 16–17 сентября.
Результаты первого этапа RDS EUROPE 2023:
Личный зачёт:
1. Анатолий Щербак (Nissan Silvia S14, Москва).
2. Григорий Бурлуцкий (BMW E46, Санкт-Петербург, Carville Racing).
3. Дмитрий Добровольский (Nissan Silvia S14, Москва, Star Për Stars).
Командный зачёт:
1. LUKOIL Racing Drift Team (Григорий Гусев, Данила Воробьёв).
2. CARVILLE RACING (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий).
3. WEGO DRIFT TEAM (Антон Новиков, Максим Ахтямов, Владимир Сафонов).
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