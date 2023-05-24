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Зак Браун назвал цель для «Макларена» на сезон-2023

Зак Браун назвал цель для «Макларена» на сезон-2023
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун назвал цель команды на нынешний сезон. По словам специалиста, британский коллектив должен завершить год на пятом месте в Кубке конструкторов.

«Нам хотелось бы войти в четвёрку лучших команд в чемпионате, но к тому времени, когда мы догоним остальных по скорости, разрыв по очкам будет слишком большим. Поэтому в действительности мы боремся за пятое место с «Альпин».

Стать четвёртыми в зачёте, вероятно, будет слишком тяжело. Мы боремся за пятое место, однако наша цель – входить в четвёрку лучших в конце года, а после выпустить лучшую машину», – сказал Браун в подкасте F1Nation.

Ранее в интервью Браун объяснил, почему Оскар Пиастри в будущем станет чемпионом Формулы-1.

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