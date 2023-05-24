Зак Браун назвал цель для «Макларена» на сезон-2023
Поделиться
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун назвал цель команды на нынешний сезон. По словам специалиста, британский коллектив должен завершить год на пятом месте в Кубке конструкторов.
«Нам хотелось бы войти в четвёрку лучших команд в чемпионате, но к тому времени, когда мы догоним остальных по скорости, разрыв по очкам будет слишком большим. Поэтому в действительности мы боремся за пятое место с «Альпин».
Стать четвёртыми в зачёте, вероятно, будет слишком тяжело. Мы боремся за пятое место, однако наша цель – входить в четвёрку лучших в конце года, а после выпустить лучшую машину», – сказал Браун в подкасте F1Nation.
Ранее в интервью Браун объяснил, почему Оскар Пиастри в будущем станет чемпионом Формулы-1.
Комментарии
- 24 мая 2023
-
19:15
-
17:21
-
17:05
-
16:33
-
15:50
-
15:06
-
14:45
-
14:24
-
13:57
-
13:20
-
13:07
-
12:44
-
12:20
-
12:12
-
11:23
-
10:46
-
10:30
-
09:50
-
09:16
-
08:34
-
08:23
-
00:24
- 23 мая 2023
-
23:56
-
23:24
-
22:46
-
21:51
-
20:51
-
20:15
-
19:13
-
18:45
-
17:50
-
16:29
-
15:34
-
14:36
-
14:04
Партнерский контент