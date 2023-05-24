«Феррари» — это не дом престарелых». Экклстоун о возможном уходе Хэмилтона из «Мерседеса»

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал слухи о переговорах семикратного чемпиона мира и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с командой «Феррари».

«Льюис сказал, что когда он примет решение остановиться, то хочет быть связан с «Мерседесом», поэтому я буду удивлён, если он уйдёт. Если бы я был на месте Льюиса и увидел, что Леклер радуется уходу из «Феррари», то заподозрил бы проблему.

Я не вижу причин, по которым Льюису будет лучше в «Феррари». Он знает всё о «Мерседесе». А команда знает его и очень уважает. «Феррари» — это не дом престарелых. Они хотят победить в чемпионате сильнее всех. Поэтому я считаю, что Льюис либо останется в «Мерседесе», либо завершит карьеру», — приводит слова Экклстоуна издание PA News.