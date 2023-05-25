Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдриан Ньюи объяснил успех болида RB19

Эдриан Ньюи объяснил успех болида RB19
Комментарии

Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о болиде команды нынешнего сезона, получившего название RB19.

«Существует видение того, что вы пытаетесь реализовать, и это определяется аэродинамикой и механическим дизайном. Вы пытаетесь сделать из концепта механическое средство для передвижения и совместить все области воедино, чтобы добиться максимального результата.

Как только вы выходите на правильный путь, то начинаете движение. В случае, если отсутствуют очевидные проблемы. Пока задумка показывает себя хорошо. Машина нынешнего года является улучшенной версией предыдущей», – сказал Ньюи в подкасте Talking Bull.

Ранее Дэвид Култхард объяснил, почему Эдриан Ньюи никогда не перейдёт в другую команду Формулы-1.

Материалы по теме
Дэвид Култхард объяснил, почему Эдриан Ньюи никогда не перейдёт в другую команду Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023