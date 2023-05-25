Эдриан Ньюи объяснил успех болида RB19
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Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о болиде команды нынешнего сезона, получившего название RB19.
«Существует видение того, что вы пытаетесь реализовать, и это определяется аэродинамикой и механическим дизайном. Вы пытаетесь сделать из концепта механическое средство для передвижения и совместить все области воедино, чтобы добиться максимального результата.
Как только вы выходите на правильный путь, то начинаете движение. В случае, если отсутствуют очевидные проблемы. Пока задумка показывает себя хорошо. Машина нынешнего года является улучшенной версией предыдущей», – сказал Ньюи в подкасте Talking Bull.
Ранее Дэвид Култхард объяснил, почему Эдриан Ньюи никогда не перейдёт в другую команду Формулы-1.
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