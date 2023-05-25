В сети появились качественные фото обновлённых боковых понтонов болида «Мерседеса». Их предоставили журналисты Саймон Лэзенби и Альберт Фабрега в социальных сетях.

Напомним, немецкая команда приняла решение использовать пакет модернизации на Гран-при Монако. Изначально планировалось применить его в Имоле, однако итальянский этап был отменён. В результате планы по модернизации оказались несколько подвешенными в воздухе, поскольку трасса в Монако плохо подходит для внедрения новинок из-за своих особенностей. Несмотря на это, команда решила не откладывать обновления.