Ньюи: новый регламент Формулы-1 в 2026 году сделает болиды гораздо медленнее

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи предупредил поклонников Формулы-1, что после вступления в силу регламента 2026 года автомобили Формулы-1 будут намного медленнее.
«Возможно, нынешнее поколение машин Формулы-1 будет самым быстрым. Потому что в правилах 2026 года, предложенных на данный момент, машины будут гораздо медленнее», — приводит слова Ньюи GPFans.
Регламент Формулы-1 на 2026 год обещает значительные изменения. Например, новые силовые установки будут работать на полностью экологичном топливе, исключая сжигание ископаемых углеводородов и полагаясь на непищевые источники или даже атмосферный углерод.
Главной целью изменений является то, что Формула-1 стремится оставаться быстрой и захватывающей, при этом пропагандируя устойчивое развитие и экологическую ответственность.
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