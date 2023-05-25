Марко: на сегодняшний день де Врис не оправдал возложенных на него надежд

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в очередной раз раскритиковал выступления Ника де Вриса в 2023 году, заявив, что голландец не оправдал ожиданий.

Ранее стало известно, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предупредил Ника де Вриса, что его могут заменить Лиам Лоусон или Аюму Иваса, если в ближайших трёх этапах он не сможет показать улучшение результатов.

«На сегодняшний день де Врис не оправдал возложенных на него надежд. Конечно, мы открыто говорили с ним об этом. Давайте посмотрим, как он будет развиваться, а затем мы обсудим дальнейшие действия и, возможно, примем решение», — приводит слова Марко Racingnews365.

Ник де Врис выступает за «Альфа Таури» с начала сезона и в первых пяти этапах не смог набрать ни одного очка.