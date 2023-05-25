Фото: Шарль и Артур Леклеры подготовили специальные шлемы для Гран-при Монако

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» монегаск Шарль Леклер и его брат, пилот Формулы-2 Артур Леклер, подготовили специальные шлемы в преддверии домашнего для них Гран-при Монако, который пройдёт с 26 по 28 мая в Монте-Карло.
Примечательно, что спортсмены вдохновились шлемом своего отца Эрве Леклера, выступавшего в Формуле-3 и скончавшегося в 2017 году.
шлем Шарля Леклера — слева
Фото: BS Designs
шлем Шарля Леклера — слева
Фото: BS Designs
На данный момент, после первых пяти Гран-при сезона, Леклер занимает седьмое место в личном зачёте пилотов с 34 очками. В минувшем сезоне монегаск занял на этапе в Монако четвёртое место. Действующим победителем является мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».
Ранее в интервью Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Гран-при Монако.
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