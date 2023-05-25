«Это нормально». Де Врис отреагировал на слухи о том, что он может потерять место в Ф-1

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис высказался по поводу слухов о том, что его могут убрать из числа основных пилотов команды за неудовлетворительные результаты на старте сезона.

«Я хочу сказать, что для меня это не шок. Это нормально, это индустрия, так всегда было в «Ред Булл» и в Формуле-1. Ты всегда должен выступать хорошо и добиваться результата, и так было на протяжении всей моей карьеры.

Как гонщик ты всегда борешься за выживание, и тебе всегда нужно успешно выступать, чтобы продолжать свою карьеру. Так что это нормально.

Я определённо думаю, что совершил слишком много ошибок, и признаю это совершенно открыто. Я также считаю, что в некоторые моменты темп был высоким, и это подбадривает меня и придаёт мне уверенности. Но я не смог выполнить свою работу в конце, не смог собрать всё воедино. Считаю, что скорость у меня была, но при этом я допустил слишком много ошибок, чтобы превратить это в достойный результат», — приводит слова де Вриса Crash.net.